Фрэнк Мир сравнил UFC с рабовладельцами

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе, а также глава лиги United Fight League Фрэнк Мир (19-13) раскритиковал руководство UFC за их отношение к своим же бойцам.

«Если у бойца с нами контракт, он может позвонить мне и сказать: «Эй, чувак, мне предложили матч по боксу против Логана Пола», я бы ответил: «Здорово! Полный вперед!». Что я могу делать? Мешать бойцам зарабатывать деньги?» — спросил Мир на подкасте Intellectual Combat.

Также Мир вспомнил эпизод с Франсисом Нганну (17-3), которому UFC запретило выступать на боксерском ринге.

«Если бы он [Нганну] был нашим бойцом и ему предложили 30 миллионов долларов за бой с Тайсоном Фьюри, это было бы просто потрясающе. Я бы ни в коем случае не стал этому мешать, а, напротив, попросил бы билет в первый ряд.

Зачем мешать бойцу зарабатывать деньги? Для меня это сравнимо с рабством. UFC говорят: «Ты будешь драться только тогда, когда я скажу. Но если ты меня разозлишь, то не видать тебе боев». Ты можешь 18 месяцев сидеть без боев, и тебе даже не разрешат выступать в другой организации. То есть ты не сможешь зарабатывать деньги, кормить жену и детей. Это неправильно».

Мир завершил карьеру в UFC в 2016 году, проиграв Марку Ханту (13-14) нокаутом в первом раунде.