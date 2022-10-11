Фрэнк Мир завершит карьеру на турнире, на котором будет выступать его дочь

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе 43-летний Фрэнк Мир (19-13) планирует уйти из спорта в 2023 году.

Он подчеркнул, что хочет завершить карьеру на турнире, на котором будет драться его дочь Белла.

«В следующем году я проведу один бой. На самом деле я хочу подраться в том же карде, что и моя дочь Белла. Это будет мой последний бой. Я открою кард, а она его возглавит», — сказал Мир в подкасте Thiccc Boy.

Дочь Мира, Белла, имеет рекорд 3-0. Она дебютировала в ММА в 2020 году на турнире iKON Fighting Federation. Мир высоко оценивает навыки дочери, считая, что в будущем она может стать чемпионкой UFC.