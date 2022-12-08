Фрэнк Уоррен дал прогноз на бой Фьюри с Усиком: «Тайсон его нокаутирует»

Глава Queensberry Promotions Фрэнк Уоррен заявил, что чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (32-0) во всем сильнее Александра Усика (20-0).

«Думаю, Фьюри нокаутирует его (Усика. — Прим. «СЭ»), — сказал Уоррен Queensbury Promotions. — Фьюри слишком для него большой. Они очень похожи, у них превосходный бойцовский IQ, но я считаю, что сильные стороны Тайсона лучше сильных сторон Усика. Усик хорош. Он был крутым крузером, а сейчас он очень даже хороший супертяж. Но Фьюри во всем сильнее него».

Фьюри встретится с Дереком Чисорой (33-12) 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания. Бой пройдет за титул WBC в супертяжелом весе.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.