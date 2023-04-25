Фрэнки Эдгар выпал из клетки, совершив «ошибку новичка»

Бывший чемпион UFC в легком весе Фрэнки Эдгар (24-11) провел в октагоне UFC восемь часов, однако это не значит, что он не может совершать ошибки.

Эдгар опубликовал видео, в котором он во время спарринга в клетке отступает назад, но вместо того чтобы врезаться в клетку, вылетает за ее пределы и падает на пол.

«Более 18 лет в игре, а я все еще совершаю ошибки новичка, — написал Эдгар в соцсетях. — Забыл закрыть дверь в клетку, когда тренировался с Марком Греем, и — бум! Я ожидал почувствовать за спиной клетку, но вместо этого я почувствовал, как лестница впивается в мою спину, а затылок — в пол. К счастью, на полу были постелены резиновые коврики».

Судя по всему, ветеран не пострадал, и тренировка продолжилась — хотя в следующий раз он наверняка еще раз проверил, надежно ли закрыта клетка.