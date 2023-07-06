Фрейманов считает, что у Родригеса хорошие шансы победить Волкановски

Боец One FC Илья Фрейманов высказался о шансах Яира Родригеса в бою с чемпионом полулегкого дивизиона UFC Алексом Волкановски.

«Думаю, у Родригеса хорошие шансы на победу. Волк плохо защищается от киков, особенно мидл с левши, а Родригес умеет бить ногами. Если Волкановски сможет нейтрализовать это, блокировать ноги, подхватывать и переводить в партер, даже просто заходить на свою дистанцию без ущерба, то у него будут хорошие шансы на победу. Для него главное — не оставаться на дистанции. Думаю, для Волкановски нужны просто большие бои, этим он и занимается. Алекс находится сейчас на другом уровне, он может себе позволить биться со всеми подряд», — приводит «РБ Спорт» слова Фрейманова.

Поединок между Волкановски и Родригесом пройдет в ночь на 9 июля на турнире UFC 290 в Лас-Вегасе. Волкановски провел 25 боев в лиге и потерпел 2 поражения. В активе Родригеса 3 поражения при 15 победах.