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Сегодня, 13:11

Фрейманов: «У Волкановски еще будет возможность подраться с Махачевым»

Алина Савинова
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Боец One FC Илья Фрейманов прокомментировал победу россиянина Алекса Волкановски над мексиканцем Яиром Родригесом в турнире UFC 290.

«Родригес не смог ничего сделать в бою. Он не смог перестроиться и навязать свою игру, как-то сам в себя не верил. Волк давно на другом уровне, он умный боец и разносторонний. Родригес больше однотипный. Думаю, в будущем Волкановскому еще подвернется возможность подраться с Махачевым. А сейчас, думаю, Топурия на очереди. Илия будет удобен для Алекса, хотя он более разносторонне развит, чем Родригес», — приводит «РБ Спорт» слова Фрейманова.

Волкановски победил Родригеса техническим нокаутом в турнире UFC 290, который прошел 8 июля. После боя россиянин заявил, что ему предстоит операция на руке, поэтому он не сможет провести реванш с Исламом Махачевым осенью в Абу-Даби. Всего на счету 34-летнего Волкановски 26 побед в ММА и 2 поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/il-ya-frejmanov-u-volkanovski-eshhe-budet-vozmozhnost-podrat-sya-s-mahachevy-m/
Алекс Волкановски
Илья Фрейманов
Ислам Махачев
Яир Родригес
ММА
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