Фрейманов: «У Волкановски еще будет возможность подраться с Махачевым»

Боец One FC Илья Фрейманов прокомментировал победу россиянина Алекса Волкановски над мексиканцем Яиром Родригесом в турнире UFC 290.

«Родригес не смог ничего сделать в бою. Он не смог перестроиться и навязать свою игру, как-то сам в себя не верил. Волк давно на другом уровне, он умный боец и разносторонний. Родригес больше однотипный. Думаю, в будущем Волкановскому еще подвернется возможность подраться с Махачевым. А сейчас, думаю, Топурия на очереди. Илия будет удобен для Алекса, хотя он более разносторонне развит, чем Родригес», — приводит «РБ Спорт» слова Фрейманова.

Волкановски победил Родригеса техническим нокаутом в турнире UFC 290, который прошел 8 июля. После боя россиянин заявил, что ему предстоит операция на руке, поэтому он не сможет провести реванш с Исламом Махачевым осенью в Абу-Даби. Всего на счету 34-летнего Волкановски 26 побед в ММА и 2 поражения.