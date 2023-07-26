Фрейре подерется с Судзуки 30 июля

Действующий чемпион в полулегком весе Bellator Патрисио Фрейре (35-6) всего за несколько дней до начала турнира Bellator и Rizin был добавлен в кард, где выступит против японца Тихиро Судзуки (10-3). Это подтвердили глава Rizin Нобуюки Сакакибара и глава Bellator Скотт Кокер.

Фрейре прошлый бой проиграл чемпиону в легчайшем весе Серхио Петтису (23-5) единогласным решением судей (49-46, 50-45, 50-45) 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США.

Судзуки шел на серии из 5 побед, но его прошлый поединок против Клея Койке (31-6) был признан несостоявшимся из-за провальной весогонки.