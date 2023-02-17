Гаджи Автомат Наврузов хочет провести поединок с Владимиром Минеевым

Боец Гаджи Автомат Наврузов заявил, что после поединка с бразильцем Фернандо Родригесом в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», хочет провести поединок с известным бойцом Владимиром Минеевым.

«Это великолепный спортсмен очень высокого уровня. Я с уважением к нему отношусь, и он мне тоже помогал иногда готовиться. Для меня это такой высокий уровень. Хотел бы провести с ним бой по правилам кикбоксинга в перчатках. И ему лучше подраться со мной. Мы умеем, медийка у меня есть», — цитирует Наврузова РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.