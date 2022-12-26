Гаджи Автомат: «Сульянов до меня докапывается»

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов после поражения Тимуру «Витязю» Слащинину на Hardcore Boxing сообщил, что глава лиги Анатолий Сульянов относится к нему предвзято.

«Мы момент упустили, что Анатолий говорил: «Мы тебя засудим», — сказал Наврузов после боя в интервью журналистам. — В наглую даже на взвешивании они меня душили-душили со всех сторон.

Сульянов меня ненавидит? Да. Мы с моим менеджером прекрасно все знаем, он напрямую… на болельщиках он что-то играет… Раз за разом: «Мы тебя засудим». Там и тут докапывается до меня».

Слащинин победил Наврузова по правилам бокса решением большинства судей. Бой состоялся 25 декабря на Hardcore Boxing в Москве.