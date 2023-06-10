Гаджи Автомат назвал сильные стороны Дацика

Российский боец смешанных единоборств Гаджи Наврузов по прозвищу Автомат назвал сильные стороны Вячеслава Дацика.

«Его жена. Вячеслав достиг такого высокого уровня благодаря супруге. Она его мотивирует, помогает. Вы видели его три-четыре года назад? И как Дацик выглядит сейчас. Он молодец. Постоянно растет. Набрал обороты и держит планку. Почти каждый бой Дацика становится главным на турнире. Как ни крути это серьезный оппонент. Жду большого гонорара. Конечно, когда вылечу руку, постараюсь показать свой максимум, набрать баллы для будущего развития. А это можно сделать только благодаря хорошей драке. Было бы великолепно после серьезного повреждения вернуться и нокаутировать Дацика. Но нельзя забывать, что и у него очень сильный удар», — приводит слова Наврузова RT.

В данный момент Гаджи Автомат восстанавливается от травмы руки, полученной в поединке против Фернандо Родригеса. На турнире Ural FC 2 в Самаре Наврузов поддерживал Гамзата Хирамагомедова, а после боя бросил вызов Дацику.