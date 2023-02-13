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Сегодня, 16:22

Гаджи Автомат оценил бой Махачева и Волкановски: «Я бы через три минуты с таким темпом коня двинул»

Гаджи Автомат оценил бой Махачева и Волкановски
Давид Хачатрян
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Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов прокомментировал поединок чемпиона легкого дивизиона UFC Ислама Махачева (24-1) и чемпиона полулегкого дивизиона Александра Волкановски (25-2).

«Жесткий бой. Молодцы, я вообще удивлен. Оба в порядке, — сказал Наврузов «СЭ». — На таком темпе, на таких скоростях, с борьбой, динамикой, раздергиваниями, уклонами, проходами, вставаниями... Я так не умею. Уровень я оценил. Они так 25 минут [дрались], а я бы через три минуты с таким темпом коня двинул (смеется). Поэтому они и лучшие в мире».

Махачев победил Волкановски единогласным решением судей (48 — 47, 48 — 47, 49 — 46) и защитил пояс чемпиона. Бой состоялся 12 февраля на UFC 284 в Перте, Австралия.

Алекс Волкановски
Ислам Махачев
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