Гаджи Автомат: «Хочу подраться с Минеевым по правилам кикбоксинга»

Российский боец Гаджи «Автомат» Наврузов заявил, что хотел бы протестировать себя в бою по правилам кикбоксинга с действующим чемпионом AMC Fight Nights в среднем весе Владимиром Минеевым (16-1).

«Да, по кикбоксингу [подрался бы с Минеевым], потому что он сильный, — сказал Наврузов «СЭ». — На кулаках, например, не хотелось бы драться, а по кикбоксингу — да, потому что я думаю, что процентов на 80 он выиграет, но за эти 20 процентов я бы хорошо зацепился и постарался, себя проверил. Тем более Владимир [выступает] на очень высоком уровне, и это громкий бой, можно заработать хороших денег.

Да и Вове сейчас с кем драться? Лучше ему со мной подраться, чем с Джоном Джонсом или кто там в его весовой категории? Кого еще обсуждают? Вот татуировку набил, и меня сами начали обсуждать, шум подняли. Сами мне бои делают».

Наврузов следующий бой проведет против Фернандо Родригеса. Бой состоится 17 февраля и станет со-главным событием турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».