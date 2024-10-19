Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
UFC
Bellator
PFL
ACA
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 04:57

Гаджиев: «Если Пираев реально готовится к бою с Аббасовым, то он одержит победу»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от боя между Марифом Пираевым и Нариманом Аббасовым.

«Я собираюсь провести третий поединок между Пираевым и Аббасовым. Но есть нюанс. У Марифа несколько месяцев назад была операция. Если Пираев достаточно восстановился, то в полусреднем весе у Наримана практически ноль шансов. Пираев крупнее, физически сильнее. Функционалка будет на уровне, потому что не придется много гонять.

А в первом бою Нариман одержал победу за счет того, что смог быстро «загнать» Марифа. Сейчас это не сработает. Если Пираев реально готовится, то он одержит победу. И тогда – самое время провести третий поединок в промежуточном весе до 75 килограммов», – цитирует MMA.Metaratings.ru Гаджиева.

Пираев и Аббасов проведут поединок на турнирах Hype Reality 1 ноября.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Гаджи Гаджиев
Мариф Пираев

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Дзюба не знает о своей травме, Медведев не видит конфликта с Артемом, Соболева убрали из стартового состава. Что произошло после матча «Акрон» - «Зенит»
Украинского шахматиста дисквалифицировали до 2025 года за пользование телефоном
Биография Сирила Гана: от продажи мебели до титульного боя в UFC
Путин сообщил о решении не ехать на саммит стран G20 в Бразилии
В Санкт-Петербурге арестовали обвиняемую в смерти младенца няню
Смерть Яхьи Синвара изменит ход конфликта на Ближнем Востоке. Что пишут СМИ
Сегодня
Вчера
Неделя