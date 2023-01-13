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Сегодня, 12:41

Гаджиев: «Если Хабиб подпишет контракт с «Легионом», то не выйдет на поле»

Виталий Косик
Корреспондент
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Известный российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал информацию о том, что руководитель клуба «Легион» Шамиль Лахиялов предложил контракт экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову.

«Конечно, если Хабиб включится в любую команду, к этому будет безусловный интерес. Это фигура значимая не только потому, что он боец, ушедший непобежденным, но еще и потому, что в его рассуждениях всегда видна логика, мысль. Возможно, он подпишет контракт для каких-то целей. Но я не представляю его участие в играх, потому что все-таки это не его уровень. Даже если у него будет предложение подписать контракт с какой-то выдающейся командой, которая играет в Лиге чемпионов и выигрывает матчи, то даже в этом случае он не выйдет на поле. Потому что это будет не очень зрелищно. Это даже может негативно повлиять на его имидж», — приводит слова Гаджиева «Газета.ру».

Нурмагомедов выступал в UFC с 2012 года. Он завершил карьеру в октябре 2020 года после победы над американцем Джастином Гэтжи. Всего на счету россиянина 29 побед и 0 поражений.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/01/13/19475929.shtml
Шамиль Лахиялов
Футбол
ФК Легион Динамо
Гаджи Гаджиев
Хабиб Нурмагомедов
UFC
ММА
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