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Сегодня, 16:06

Гаджи Наврузов назвал своего соперника «покемоном тестостероновым» перед боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Иван Шитик
Корреспондент
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Гаджи Автомат Наврузов назвал своего противника бразильца Фернандо Родригеса «покемоном тестостероновым».

«Фернандо, ты мой покемон тестостероновый! Ты что так визжишь, не видишь, дядя Гаджи на кокосе в Таиланде отдыхает», — цитирует бойца РЕН ТВ.

В августе 2022 года россиянин проиграл бразильцу раздельным решением судей, однако затем результат пересмотрели на ничью.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

В соглавном бою турнира сразятся Гаджи Автомат Наврузов и Фернандо Родригес.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1072449-gadzhi-avtomat-nazval-rodrigesa-pokemonom-testosteronovym
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