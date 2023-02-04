Гаджи Наврузов назвал своего соперника «покемоном тестостероновым» перед боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Гаджи Автомат Наврузов назвал своего противника бразильца Фернандо Родригеса «покемоном тестостероновым».

«Фернандо, ты мой покемон тестостероновый! Ты что так визжишь, не видишь, дядя Гаджи на кокосе в Таиланде отдыхает», — цитирует бойца РЕН ТВ.

В августе 2022 года россиянин проиграл бразильцу раздельным решением судей, однако затем результат пересмотрели на ничью.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.

В соглавном бою турнира сразятся Гаджи Автомат Наврузов и Фернандо Родригес.