Гаджи Наврузов назвал своего соперника «покемоном тестостероновым» перед боем в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Сегодня, 16:06
Гаджи Автомат Наврузов назвал своего противника бразильца Фернандо Родригеса «покемоном тестостероновым».
«Фернандо, ты мой покемон тестостероновый! Ты что так визжишь, не видишь, дядя Гаджи на кокосе в Таиланде отдыхает», — цитирует бойца РЕН ТВ.
В августе 2022 года россиянин проиграл бразильцу раздельным решением судей, однако затем результат пересмотрели на ничью.
РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия». Главным событием бойцовского вечера станет сражение белорусского спортсмена Петра Романкевича и бразильского кикбоксера Сауло Кавалари.
В соглавном бою турнира сразятся Гаджи Автомат Наврузов и Фернандо Родригес.