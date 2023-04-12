Гаджи Рабаданов подерется с дебютантом Bellator 16 июня

29-летний российский легковес Bellator Гаджи Рабаданов (19-4) встретится с уроженцем Нидерландов Питером Буистом (16-6) 16 июня на Bellator 297 в Чикаго, США. Об этом сообщил Twitter-аккаунт BellatorZone. На том же турнире будет выступать действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков (15-2) и Йоэль Ромеро (15-6).

Рабаданов идет на серии из пяти побед, при этом в Bellator он не проигрывал. В прошлом бою он одолел Кодзи Такэду (15-4) единогласным решением судей. Бой состоялся 31 декабря 2022-го на турнире Bellator MMA vs. Rizin в Сайтаме, Япония.

Буист идет на серии из двух поражений. В прошлом бою он проиграл Руслану Эмилбеку Уулу (20-3) единогласным решением судей. Бой состоялся 29 октября 2021-го на One Championship в Калланге, Сингапур.



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