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Сегодня, 11:00

Гаджидаудов: «Могу подраться как с Вагаевым, так и со Слипенко»

Алина Савинова
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Полусредневес ACA Устармагомед Гаджидаудов высказался о поражении Абубакара Вагаева от Виталия Слипенко.

«Поражение Вагаева от Слипенко стало для меня неожиданностью. Виталий был андердогом. Бой получился неблагоприятным для Абубакара. Победа Слипенко — это случайная закономерность. В моей карьеры тоже бывали подобные ситуации. Не секрет, что у меня так случилось с Александром Сарнавским. Я был уверен в победе, но многие считали наоборот, и получилась одна из самых значимых побед в моей карьере. Сейчас рассматриваются все варианты для моего следующего боя. Я могу сам подраться как с Вагаевым, так и со Слипенко. Для этого нужно побеждать Лом-Али Нальгиева», — цитирует Гаджидаудова Metaratings.ru.

17 мая Гаджидаудов проведет поединок с Лом-Али Нальгиевым, который поднялся в полусредний вес из легкого.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhidaudov-mozhet-stat-sopernikom-vagaeva-ili-slipenko-v-chetvertfinale-gran-pri-aca-236159/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
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