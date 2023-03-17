Гаджидаудов: «Могу подраться как с Вагаевым, так и со Слипенко»

Полусредневес ACA Устармагомед Гаджидаудов высказался о поражении Абубакара Вагаева от Виталия Слипенко.

«Поражение Вагаева от Слипенко стало для меня неожиданностью. Виталий был андердогом. Бой получился неблагоприятным для Абубакара. Победа Слипенко — это случайная закономерность. В моей карьеры тоже бывали подобные ситуации. Не секрет, что у меня так случилось с Александром Сарнавским. Я был уверен в победе, но многие считали наоборот, и получилась одна из самых значимых побед в моей карьере. Сейчас рассматриваются все варианты для моего следующего боя. Я могу сам подраться как с Вагаевым, так и со Слипенко. Для этого нужно побеждать Лом-Али Нальгиева», — цитирует Гаджидаудова Metaratings.ru.

17 мая Гаджидаудов проведет поединок с Лом-Али Нальгиевым, который поднялся в полусредний вес из легкого.