Гаджиев готов предложить Вагабову и Романкевичу 100 тысяч долларов

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев готов предложить чемпиону полутяжелого дивизиона Вагабу Вагабову и Петру Романкевичу 100 тысяч долларов за бой в своей лиге.

«Вагабов — Романкевич? Такой бой должен проходить у нас в промоушене [AMC Fight Nights], а не в [лиге] «Наше Дело», — сказал Гаджиев «СЭ» после турнира AMC Fight Nights 114. — По мне так, не должен Петя Романкевич и Вагаб Вагабов выходить в одну клетку с Мироновым, Отаром Кушанашвили, Джигурдой... Они же не бойцы. Это просто другой жанр. Поэтому тут нужна четкая градация. Опять же, может быть, «Наше Дело» сделает им предложение, от которого они не смогут отказаться. Я соревноваться ни с кем не буду. Знаю, что предложу им я, а там уже посмотрим».

«Сколько готов предложить бойцам? Кстати, хорошая история, и давайте вслух скажу, потому что, если они даже решат подраться в другом промоушене, то я уже хотя бы для пацанов цену подниму. Да же? Пускай они заработают 100 тысяч долларов на двоих».

В главном событии турнира AMC Fight Nights 114, который проходил 3 сентября в Минске, белорусский боец Романкевич нокаутом выиграл у бразильца Вагнера Мартинса по прозвищу Зулузиньо.

Вагабов — чемпион AMC Fight Nights в полутяжелом весе. В последнем поединке россиянин досрочно победил звезду кулачных боев Павла Шульского и завоевал титул чемпиона поп-ММА промоушена «Наше Дело».