Гаджиев хочет организовать бой Шлеменко — Минеев по АРБ

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мыслями о перспективах Александра Шлеменко в кикбоксинге.

«Будут ли в будущем подобные судейские решения дискредитировать «Бойцовский клуб РЕН ТВ»? В любой организации имеют место быть спорные решения. Каждый раз это будет обсуждаться. Шлеменко — Ясубей — равный бой, но один все равно будет недоволен. Сейчас Вадим Апсит подрался с Геннадием Макаряном, ребята армяне говорят: «Макаряна засудили». Я говорю: «Наверно потому, что вы армяне». Немного с юмором. А другие ребята отдают победу Апситу. Кто как видит. Я считаю, что Шлеменко неплохо себя показал. Мне бой понравился, я переживал. Человек, который разбирается в кикбоксинге сказал бы: «Нормальный кикбоксерский бой. Не вышка». Поединок Шлеменко против Магомеда Исмаилова по правилам кикбоксинга был бы интересным. Хотя Мага не хочет драться по кику. Я бы организовал поединок Александра против Владимира Минеева по армейскому рукопашному бою», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

21 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Александр Шлеменко провел поединок против Ясубея Эномото по правилам кикбоксинга. По итогам трехраундового боя победу единогласным решением судей одержал Александр Шлеменко.