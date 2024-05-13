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Сегодня, 12:59

Гаджиев хочет организовать поединок между Шлеменко и Пираевым

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что предложит экс-чемпиону Bellator в среднем весе Александру Шлеменко (65-15) провести поединок с Марифом Пираевым (28-4).

«Вчера, кстати, я смотрел этот бой вместе с Марифом Пираевым. И Мариф говорит: «Камил, а вот такая логика. Я выиграл у Куата, и Александр Шлеменко выиграл у Куата. А что, если мне сделать бой с Александром Шлеменко в 84?» Мариф, как известно, весит килограммов под 88, Шлеменко может быть чуть-чуть больше 90, а почему бы и нет? Сказать, что Мариф мне неинтересен, наверное, Саня не скажет, потому что ему оказался почему-то интересен Куат, который проиграл Марифу.

 
Куат Хамитов и&nbsp;Александр Шлеменко на&nbsp;турнире RCC 19. Шлеменко ожидаемо снес Хамитова. Следующий бой 40-летнего Шторма уже через 20 дней

Мариф медийный, интересный, можно сказать, что Мариф по зубам Шлеменко, кто-то скажет, что Мариф фаворит, но как бы ни было, хотели бы вы посмотреть этот бой? Я к Александру выйду с этим предложением, сейчас не буду его дергать, 1 июня у него бой, надо сосредоточиться, а после этого я с ним поговорю, если ему интересно, то можно было бы на Fight Nights в декабре завершить год большим событием», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

39-летний Шлеменко победил представителя Казахстана Куата Хамитова (26-8) единогласным решением судей (30-27, 30-27, 30-27). Бой состоялся 11 мая на турнире RCC 19 в Екатеринбурге.

Александр Шлеменко
Камил Гаджиев
Мариф Пираев
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