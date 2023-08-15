Гаджиев: «Мариф Пираев подерется с Максом Буториным 6 октября»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев анонсировал большой осенний турнир в Москве с участием Марифа Пираева (32-5) и Максима Буторина (23-6).

«6 октября в Москве мы проведем большой турнир. Мариф Пираев будет драться с Максом Буториным. Защита титула Дмитрия Арышева, скорее всего, также состоится там. Там же хотелось бы видеть кого-то из ребят из Армении, Давида Бархударяна или Михаила Аллахвердяна. Там же Тахир Абдуллаев, наверняка. Сейчас работаем над его боем с Олегом Косиновым», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Пираев прошлый бой выиграл у Родриго Капораля (16-9) по правилам кикбоксинга единогласным решением судей. Бой состоялся 21 апреля? в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».