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Гаджиев: «Мариф Пираев подерется с Максом Буториным 6 октября»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев анонсировал большой осенний турнир в Москве с участием Марифа Пираева (32-5) и Максима Буторина (23-6).

«6 октября в Москве мы проведем большой турнир. Мариф Пираев будет драться с Максом Буториным. Защита титула Дмитрия Арышева, скорее всего, также состоится там. Там же хотелось бы видеть кого-то из ребят из Армении, Давида Бархударяна или Михаила Аллахвердяна. Там же Тахир Абдуллаев, наверняка. Сейчас работаем над его боем с Олегом Косиновым», — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Пираев прошлый бой выиграл у Родриго Капораля (16-9) по правилам кикбоксинга единогласным решением судей. Бой состоялся 21 апреля? в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vboLscncOWk
Камил Гаджиев
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