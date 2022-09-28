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ММА

28 сентября, 09:22

Гаджиев назвал фаворита в бою Исмаилов — Илич

Владислав Флегонтов
Корреспондент

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от поединка Магомеда Исмаилова и Александра Илича по правилам бокса.

«В боксерском поединке Магомед — фаворит. Да, у Илича есть опыт в кикбоксинге, но он специально не готовился к боксерскому поединку. А Мага давно занимается, поэтому шесть раундов для Магомеда — нормальная дистанция. Четыре раунда, конечно, было бы лучше для Исмаилова, но, как я понял, шесть раундов — это выбор Маги», — сказал Гаджиев «СЭ».

Бой Исмаилова и Илича состоится 7 октября в лиге PRAVDA.

Бокс
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
ММА
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