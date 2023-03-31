Гаджиев назвал ожидаемым решение о приостановке лиги Eagle FC

Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал заявление главы Eagle FC Шамиля Завурова о приостановке деятельности лиги.

«Год назад я думал, что это надолго. Но после заявления Хабиба, что он отходит от ММА, уже не удивился. Понял, к чему все идет. Мы общались с Хабибом после его заявления об уходе из ММА, но мы обсуждали футбол.

Судя по соцсетям, жизнь Хабиба не сильно изменилась: встречи, друзья, тренировки? Общественная деятельность, друзья, помощь спорту. Мы все равно видим, что он с ребятами, которые выступают. Просто это уже не в рамках лиги. Где-то его активность снизилась», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее президент бойцовского промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о приостановке его деятельности.