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Сегодня, 10:52

Гаджиев назвал ожидаемым решение о приостановке лиги Eagle FC

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Президент Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал заявление главы Eagle FC Шамиля Завурова о приостановке деятельности лиги.

«Год назад я думал, что это надолго. Но после заявления Хабиба, что он отходит от ММА, уже не удивился. Понял, к чему все идет. Мы общались с Хабибом после его заявления об уходе из ММА, но мы обсуждали футбол.
Судя по соцсетям, жизнь Хабиба не сильно изменилась: встречи, друзья, тренировки? Общественная деятельность, друзья, помощь спорту. Мы все равно видим, что он с ребятами, которые выступают. Просто это уже не в рамках лиги. Где-то его активность снизилась», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

Ранее президент бойцовского промоушена Eagle FC Шамиль Завуров рассказал о приостановке его деятельности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kamil-gadzhiev-kogda-habib-ob-yavil-ob-uhode-iz-mma-ya-ponyal-k-chemu-idet-istoriya-eagle-fc/
Камил Гаджиев
Хабиб Нурмагомедов
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