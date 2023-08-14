Гаджиев назвал поединок Дацика и Томпсона скрытым реваншем

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном.

«Все поклонники знают, что здесь такой скрытый реванш, потому что Томпсон нокаутировал Олейника. Дацик сейчас подрядился брать реванш, скажет так, за нас за всех. Дацик — фаворит с небольшим преимуществом. Но не надо думать, что он сейчас выйдет и вот эту свою правую даст, и Томпсон рухнет — нет, здесь такого не будет. Томпсон, на самом деле, физически очень хорошо готов», — приводит слова Гаджиева РЕН ТВ.

Поединок между Дациком и Томпсоном станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 августа.