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Сегодня, 01:20

Гаджиев назвал поединок Дацика и Томпсона скрытым реваншем

Сергей Разин
корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился ожиданиями от поединка между Вячеславом Дациком и Оли Томпсоном.

«Все поклонники знают, что здесь такой скрытый реванш, потому что Томпсон нокаутировал Олейника. Дацик сейчас подрядился брать реванш, скажет так, за нас за всех. Дацик — фаворит с небольшим преимуществом. Но не надо думать, что он сейчас выйдет и вот эту свою правую даст, и Томпсон рухнет — нет, здесь такого не будет. Томпсон, на самом деле, физически очень хорошо готов», — приводит слова Гаджиева РЕН ТВ.

Поединок между Дациком и Томпсоном станет главным событием турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 18 августа.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1132016-gadzhiev-nazval-poedinok-datsika-i-tompsona-skrytym-revanshem
Вячеслав Дацик
Камил Гаджиев
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