Гаджиев назвал причину победы Гейджи над Порье на UFC 291

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал «СЭ» победу американского бойца Джастина Гейджи над Дастином Порье в главном поединке турнира UFC 291.

Бойцы встретились во второй раз в карьере. Первый поединок состоялся в апреле 2018 года, тогда Порье победил нокаутом в четвертом раунде.

Второй бой Гейджи и Порье прошел в воскресенье, 30 июля. Гейджи нокаутировал соперника во втором раунде.

«Реванш — всегда невероятные эмоции. Поздравляем Гэйджи. Нокаут был, безусловно, очень красив, но ничего удивительного в нем нет. Несмотря на то, что Гейджи является базовым борцом, он уже очень давно выступает в ММА. Здорово подтянул ударную технику. В этот вечер Гейджи победа нужна была больше. Возможно желание реваншироваться — основная причина. Посмотрим, как дальше будут развиваться события в дивизионе», — сказал Гаджиев «СЭ».

На счету 34-летнего Гейджи 25 побед и 4 поражения в карьере. У 34-летнего Порье 29 побед и 8 поражений.