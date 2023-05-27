Гаджиев назвал следующего соперника для Ивана Емельяненко

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев положительно отозвался об Иване Емельяненко, который победил Алексея Леденева.

«Поединок Ивана Емельяненко я посмотрел в дороге по телевизору. Он оставил нормальное впечатление. Ваня — молодец. Он же на самом деле обученный парень и реальный спортсмен. Просто нужно было время, чтобы вернуться. Видно, что он малотренированный, но с базой. Так бы я его охарактеризовал. Кстати, Иван Емельяненко против Оли Томпсона. Но он как будто маловат по габаритам. Нет? Наберет, подкачается. Кто-то же должен вызывать Томпсона. Реванш должен же состояться», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Иван Емельяненко единогласным решением судей победил в бою с Леденевым на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».