Гаджиев назвал сумму убытков от переноса турнира Fight Nights

Президент АМС Fight Nights Камил Гаджиев объявил новую дату отмененного ранее турнира промоушена и назвал сумму понесенных убытков.

«На самом деле, сложно в двух словах описать, какие были ощущения. Я понимал, что на страну надвигается беда, которая по своим масштабам точно не сопоставима с отменой турнира. Пусть даже это и наш турнир с большими потерями. Поэтому я об этом думал больше. Больше было мыслей о перспективах страны. Когда я услышал, что есть запрет на массовые мероприятия, я постарался сделать все возможное, но вместе с коллегами мы решили, что нецелесообразно в данной ситуации что-то делать. В силу различного количества причин: неуместность, вопрос безопасности населения и так далее. И турнир мы отменили. Сожалею ли я? Да, сожалею. Но, повторюсь: есть гораздо более глобальные вещи. Слава богу, удалось их избежать. Убытки я оцениваю в кругленькую сумму. По нашим предварительным подсчетам, они составили около 8 миллионов рублей. Это расходы, которые невозможно компенсировать. Это расходы, которые невозможно компенсировать. Авиаперелеты, гостиничные услуги, работа подрядчиков и так далее. Частично — службы, питание, логистика. Это уже было сделано, на это уже было потрачены деньги», — приводит слова Гаджиева Legalbet.

Ивент Fight Nights 121 состоится 14 июля в московском Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Турнир должен был состоятся 24 июня в Москве, но был перенесен из-за введения статуса контртеррористической операции в столице.