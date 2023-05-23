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Сегодня, 06:13

Гаджиев объяснил, почему Ибрагимов выступает только на турнирах Hardcor

Виктория Кравченко
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему боец Хадис Ибрагимов после окончания контракта с UFC выступает только на турнирах Hardcore.

«Согласен, что не все соперники Хадиса в Hardcore были высокого уровня. С другой стороны у него наступила перезагрузка в карьере в лучшую сторону. Хадис стал более узнаваемым, он зарабатывает деньги. Уверен, что сейчас он зарабатывает больше, чем в UFC. Ибрагимов на слуху. Я рад, что он не потерялся. Бывает, что после увольнения ходишь неприкаянный, ищешь, где подраться. Аппетиты прежние, а промоутеры не те. Хадис вписался в тему поп-ММА, хотя этот термин в адрес Hardcore я бы не применял. Это полноценная профессиональная лига. В ней много попсы, но ее и в UFC немало. Просто у них свой юмор, у нас свой. Поэтому я рад, что Ибрагимов не потерялся», — сказал Гаджиев MMA.Metaratings.ru.

Ибрагимов потерпел четыре поражения в карьере в UFC. После этого он стал выступать в организации Hardcore, где одержал шесть побед подряд. Всего на его счету 14 побед и четыре поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/kamil-gadzhiev-khadis-ibragimov-zarabatyvaet-bolshe-v-hardcore-chem-v-ufc-253128/
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