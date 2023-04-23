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Сегодня, 14:10

Гаджиев объяснил, почему Павловичу будет трудно победить Джонса

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российский промоутер Камил Гаджиев отреагировал на победу российского бойца Сергея Павловича над американцем Кертисом Блейдсом на турнире UFC Vegas 71.

«Довольно ожидаемо. Удивился, если бы все сложилось по-другому. Здесь, как всегда, в стиле Павловича. Молодец! Важная победа. Теперь ждем поединок с его участием за пояс. Бой с Джоном Джонсом, если он состоится, будет для Павловича очень тяжелым. Потому что Джон Джонс — очень умный боец. Он постарается с Сергеем не драться в стойке, а перевести бой на пол. Здесь будет не так просто. Не говорю, что это лишает Сергея шанса, но это добавляет ему проблем. Это уже не его стихия», — приводит слова Гаджиева Sport24.

23 апреля на турнире UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде, став главным претендентом на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-04-23-kamil-gadzhiyev-obyasnil-pochemu-sergeyu-pavlovichu-budet-trudno-pobedit-dzhona-dzhonsa
Камил Гаджиев
Кертис Блейдс
Сергей Павлович
UFC
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