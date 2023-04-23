Гаджиев объяснил, почему Павловичу будет трудно победить Джонса

Российский промоутер Камил Гаджиев отреагировал на победу российского бойца Сергея Павловича над американцем Кертисом Блейдсом на турнире UFC Vegas 71.

«Довольно ожидаемо. Удивился, если бы все сложилось по-другому. Здесь, как всегда, в стиле Павловича. Молодец! Важная победа. Теперь ждем поединок с его участием за пояс. Бой с Джоном Джонсом, если он состоится, будет для Павловича очень тяжелым. Потому что Джон Джонс — очень умный боец. Он постарается с Сергеем не драться в стойке, а перевести бой на пол. Здесь будет не так просто. Не говорю, что это лишает Сергея шанса, но это добавляет ему проблем. Это уже не его стихия», — приводит слова Гаджиева Sport24.

23 апреля на турнире UFC Fight Night 222 Сергей Павлович нокаутировал Кертиса Блейдса в первом раунде, став главным претендентом на пояс чемпиона UFC в тяжелом весе.