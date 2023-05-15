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15 мая, 20:00

Гаджиев поделился мнением о поединке между Исмагуловым и Доусоном

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о поединке между Дамиром Исмагуловым и Грантом Доусоном.

«Думаю, что Исмагулов одержит победу. У Дамира не получилось выиграть у того, кто ему в борьбе не уступает. Конкретно, Арман Царукян. То есть у него были бы сложности с Майком Чендлером, Исламом Махачевым, Бенеилом Дариушом. С теми, кто хорошо борется. Исмагулов должен выигрывать у всех ребят, у которых борьба не на самом высоком уровне. Скорее всего, решением судей. За счет сильной борцовской подготовки. Так выглядит расстановка сил. У Доусона есть хорошее джиу-джитсу, не спорю. Но в случае с Исмагуловым речь идет именно о вольной борьбе, чтобы не давать Дамиру переводить себя на канвас. Упомянутые выше бойцы — крепкие в этом плане, а по Гранту есть вопросы. Может ли он постоянно останавливать или нет?» — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Поединок между Дамиром Исмагуловым и Грантом Доусоном запланировал на 1 июля в Лас-Вегасе (США) в рамках турнира UFC Vegas 76. На счету Дамира 24 победы и два поражения. В активе Гранта 19 побед, одно поражение и одна ничья.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-ismagulov-dolzhen-vyigrat-u-vsekh-rebyat-borba-kotorykh-ne-na-samom-vysokom-urovne-251236/
Грант Доусон
Дамир Исмагулов
Камил Гаджиев
ММА
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