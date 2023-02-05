Гаджиев предсказал победу Хачатряна в поединке с Тарасовым

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал об ожиданиях от предстоящего боя чемпиона Армении по кикбоксингу Давида Хачатряна с Артемом Тарасовым.

«Думаю, что здесь небольшое преимущество, наверное, есть у Хачатряна. Почему? Потому что Артем более универсальный боец, сейчас здорово на кулаках выступает, а Давид изначально базовый кикбоксинг-боксер, и для него это все-таки близкая стихия», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».