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Сегодня, 13:53

Гаджиев предсказал победу Хачатряна в поединке с Тарасовым

Виктория Кравченко
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Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал об ожиданиях от предстоящего боя чемпиона Армении по кикбоксингу Давида Хачатряна с Артемом Тарасовым.

«Думаю, что здесь небольшое преимущество, наверное, есть у Хачатряна. Почему? Потому что Артем более универсальный боец, сейчас здорово на кулаках выступает, а Давид изначально базовый кикбоксинг-боксер, и для него это все-таки близкая стихия», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

РЕН ТВ 17 февраля в прямом эфире покажет четыре поединка по правилам кикбоксинга в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия».

Источник: https://ren.tv/news/sport/1072752-gadzhiev-predrek-pobedu-khachatriana-v-boiu-s-tarasovym
Артем Тарасов
Камил Гаджиев
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