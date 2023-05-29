Гаджиев прокомментировал инцидент связанный с Шарабутдином Магомедовым

Президент лиги AMC Figh Nights Камил Гаджиев прокомментировал инцидент связанный с Шарабутдином Магомедовым.

«Я разобрался в этой ситуации, созвонился с Шарой и выяснил детали. Может показаться, что Шара простой неадекватный дагестанский бык, но не все так просто. Он должен был бороться по синим поясам, а ему предложили схватку по черным поясам. Магомедов понимал, что это может закончиться для него чем угодно, в том числе и травмой. Шара с этим соперником сразу договорился, что схватка будет без болевого на пятку. Они об этом договорились. Возмущение Шары связано не с его проигрышем, а с тем, что его соперник начал делать тот прием, который они договорились не использовать. Это же опасный прием. Они руки пожали. Начали бороться, а тот сразу на пятку вышел. Поэтому Шара на него наехал. Если у UFC будет возмущение, я думаю, Шара объяснит, и все отнесутся с пониманием», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Ранее в сети появилось видео с турнира ADCC Southeast Asia, где российский боец Шара Буллет устроил перепалку с одним из спортсменов.