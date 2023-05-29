Гаджиев об инциденте с Макгрегором: «Всегда найдется дурак, который что-то бросит»

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что в Конора Макгрегора бросили стакан с пивом на вечере бокса в Дублине.

«Фанаты его любят, помнят. И безусловно, относятся к нему, как к одному из самых видных людей в индустрии. Это частный случай. Он многим не нравится, потому что эпотажный. Очень сложно быть большим, знаменитым, где-то неоднозначным и всем нравится. Поэтому всегда найдется дурак, который что-то бросит. Последнее время имя Конора часто звучало в негативной повестке. Но в любом случае, он легенда. Бросаться в него стаканом не очень правильно со стороны болельщика. Болельщик дурак», — сказал Гаджиев «СЭ».

Макгрегор не проводил поединки с лета 2021 года, когда на турнире UFC 264 проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу.