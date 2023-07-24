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Камил Гаджиев: «Аспиналл — Павлович — вот это был бы бой!»

Давид Хачатрян
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Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Тома Аспиналла (13-3) над Марчином Тыбурой (24-8) техническим нокаутом в первом раунде на UFC Fight Night 224.

«Аспиналл — очень крут. Парень с удивительной нервной системой, очень крут. Я бы посмотрел бой Аспиналл — Павлович. Сейчас есть пауза, самый явный претендент на титульный бой — Павлович. Он возглавляет рейтинг тяжеловесов. Дальше очень близко Аспиналл. Вот это был бы бой на самом деле!» — сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Аспиналл победил Тыбуру техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 22 июля на UFC Fight Night 224 в Лондоне, Великобритания.
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