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ММА

Сегодня, 13:18

Гаджиев считает, что Минаков мог бы стать чемпионом UFC

Алина Савинова
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Президент Fight Nights Камил Гаджиев предположил, как бы сложилась карьера Виталия Минакова, если бы он уделял все свое внимание ММА.

«Был момент, когда у Виталика появилось много предложений, связанных не только со спортом — и по бизнесу, и по политике. Он, как нормальный человек, на эти предложения реагировал и не фокусировался на том, чтобы сделать карьеру в Америке. Плюс контракт с Bellator на момент подписания был классным, но прошло немного времени, и Виталик захотел его переподписать, а промоушен встал в позу. Перемирия они достигли через много лет. Вот если бы тогда Минаков был в Америке и дрался, он мог стать чемпионом UFC. Это эпоха Кейна Веласкеса. Мы не можем сказать, что Виталик выиграл бы у него, но бой был бы очень конкурентными, если бы Минаков развивался», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Минаков является четырехкратным чемпионом мира по спортивному самбо, а также бывшим чемпионом Bellator в тяжелом весе. Всего он провел 24 поединка в смешанных единоборствах, одержал 22 победы и потерпел 2 поражения.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kamil-gadzhiev-minakov-mog-stat-chempionom-ufc/
Виталий Минаков
Камил Гаджиев
ММА
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