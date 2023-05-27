Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:08

Гаджиев считает, что Томпсон вырубит Александра Емельяненко одним ударом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Александру Емельяненко после победы над Евгением Ершовым не следует давать бой против Оли Томпсона, нокаутировавшего Алексея Олейника.

«Хоть Томпсон и взрослый, но он человек, который занимается спортом. Он — подкаченный и физически сильный. Вышел и пробил Олейника, который не подарок. Саню, он, конечно, пробьет. Не то, что с трех, как Леху, а с одного удара. Все закончится моментально. Нет, Саше нужно другие вопросы решать. Нужно приходить в себя. Давайте абстрагируемся от результата. Слава богу, что он такой, в поединке бойца и блогера выиграл боец. Для нас это хорошо. Но мы же видим, что у него проблемы с вестибулярным аппаратом. Если он попадет в нормальную колею, начнет системно бегать кроссы, тренировать мозжечок, Саня еще может», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку во втором раунде. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-tompson-vyrubit-aleksandra-emelyanenko-odnim-udarom-254254/
Александр Емельяненко
Алексей Олейник
Евгений Ершов
Камил Гаджиев
UFC
ММА
0
Читайте также
В женском теннисе вспомнили о судьбе Пэн Шуай. WTA больше не разыскивает пропавшую китаянку
5 лет назад Овечкин очаровал Трампа. Но пойдут ли русские хоккеисты к Байдену?
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шаре Буллету назначили дебютный бой в UFC

Гаджиев назвал следующего соперника для Ивана Емельяненко