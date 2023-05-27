Гаджиев считает, что Томпсон вырубит Александра Емельяненко одним ударом

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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что Александру Емельяненко после победы над Евгением Ершовым не следует давать бой против Оли Томпсона, нокаутировавшего Алексея Олейника.
«Хоть Томпсон и взрослый, но он человек, который занимается спортом. Он — подкаченный и физически сильный. Вышел и пробил Олейника, который не подарок. Саню, он, конечно, пробьет. Не то, что с трех, как Леху, а с одного удара. Все закончится моментально. Нет, Саше нужно другие вопросы решать. Нужно приходить в себя. Давайте абстрагируемся от результата. Слава богу, что он такой, в поединке бойца и блогера выиграл боец. Для нас это хорошо. Но мы же видим, что у него проблемы с вестибулярным аппаратом. Если он попадет в нормальную колею, начнет системно бегать кроссы, тренировать мозжечок, Саня еще может», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.
Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку во втором раунде. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.