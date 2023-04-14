Гаджиев считает, что в бою Шлеменко и Эномото будет неожиданная концовка

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал об ожиданиях от поединка Александра Шлеменко и швейцарца Ясубея Эномото.

«Не надо думать, что тот факт, что Шлеменко выступает у себя на родине, в столице России, гарантирует ему победу. Ни в коем случае. Поэтому здесь может быть весьма неожиданная развязка», — цитирует Гаджиева РЕН ТВ.

Следующий бой Александра Шлеменко пройдет по правилам кикбоксинга против Ясубея Эномото. Поединок состоится 21 апреля в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». По ММА Шлеменко выступит в июле в турнире SFC 8 против экс-бойца UFC Алекса Оливейры.