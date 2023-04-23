Гаджиев: «Шлеменко находится в доминирующем положении со своим антагонистом Василевским»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев объяснил, почему Александр Шлеменко категорически не хочет проводить третий бой с Вячеславом Василевским.

«Александру этот бой ни с какой стороны не выгоден. Он два раза выиграл, — приводит MMA.Metaratings.ru слова Гаджиева. — Для Шлеменко это зона комфорта. Он находится в доминирующем положении со своим антагонистом, потому что дважды победил. Зачем ему сейчас этот бой? Этот бой можно не выиграть. Слава будет на каждом повороте это качать. Саня будет злиться. Ему это не нужно. Я понимаю, что имеет в виду Слава. Саня не хочет этого боя, потому что он может проиграть. Да, может. Он — живой человек. Поэтому ему это не выгодно. Но он может и выиграть».

Василевский несколько раз выражал желание провести бой со Шлеменко, который заявил, что ему это противостояние не интересно, потому что он уже два раза побеждал по правилам ММА.