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Сегодня, 16:51

Гаджиев сообщил о переносе турнира Fight Nights в Москве

Мария Гусева
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Глава лиги АМС Fight Nights Камил Гаджиев в Telegram-канале лиги сообщил о переносе московского турнира, который должен был пройти сегодня, 24 июня.

«В связи со сложившейся обстановкой проведение турнира стало невозможным. Более того, существует официальная директива на этот счет. Турнир перенесен. О новой дате проведения мы обязательно сообщим», — сказал Гаджиев.

В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы, Московской и Воронежской областей введен режим контртеррористической операции.

Источник: https://t.me/fightnightsofficial/1422
Камил Гаджиев
ММА
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