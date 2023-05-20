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Сегодня, 10:03

Гаджиев высказался о возможном поединке между Тищенко и Исмаиловым

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между Евгением Тищенко с Магомедом Исмаиловым.

«В заявлении Магомеда ключевые слова — «хорошее предложение». Он не зря произнес их и тем самым дал понять, что готов принять участие в бое, если кто-то его ответственно профинансирует. Главные интересанты в данной истории — букмекерские компании. Если кто-то их них согласится заплатить Маге большие деньги, поединок может состояться. Да, ранее Исмаилов высказывался против кулачки, но я бы не говорил о каких-то принципах. Речь не идет о чувстве его достоинства. Он объяснял, что не хочет принимать в этом участие, другими словами говорил: «Заплатите мне больше, я может и тут выйду». Понятное дело, что он спортсмен возрастной, но все имеет свою стоимость. Пусть организаторы готовят большой чек», — приводит слова Гаджиева RT.

Ранее Исмаилов заявил, что готов сразиться с Тищенко на голых кулаках и при правильном предложении даст согласие на этот поединок. На счету 36-летнего Магомеда 22 боя в ММА, 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1150857-gadzhiev-ismailov-tischenko
Евгений Тищенко
Камил Гаджиев
Магомед Исмаилов
UFC
ММА
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