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Сегодня, 17:46

Гаджиев высказался о возможном поединке Павловича с Джонсом

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, как пройдет поединок между американцем Джоном Джонсом и россиянином Сергеем Павловичем.

«Если Павлович пройдет Кертиса Блейдса, то это 100 процентов выход на Джона Джонса. Поединок против чемпиона пройдет тяжело. Если бы сегодня Сергей дрался против Джонса, то главный вопрос был бы в том, готов ли Павлович в партере противостоять Джону. Когда-то Виталий Минаков сказал, что Джонс очень хорошо борется. Про грэпплинг Павловича я такого не слышал. Сергей прекрасно бросает, у него хорошие корпусные броски, но я не знаю, как у него с джиу-джитсу», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

В ночь на 23 апреля на турнире UFC Fight Night 222 Павлович проведет поединок против Кертиса Блейдса. На данный момент в активе россиянина 17 побед и одно поражение.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-ne-slyshal-chto-u-pavlovicha-khoroshii-greppling-244501/
Джон Джонс
Камил Гаджиев
Сергей Павлович
ММА
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