Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 19:14

Гаджиев — о турнире Hardcore: «Профессионализм организации заключается в том, чтобы сделать все для спасения боя»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев оценил действия лиги Hardcore на турнире HFC MMA 1 июля.

«Будь такое на Fight Nights, я бы попытался сделать все, чтобы спасти бой. У меня всякое бывало. Я же организатор, люди ждут. На многое бы пошел, при условии согласия бойцов. Почему Анатолий Сульянов до последнего не объявлял о том, что бой сорвался? А как он мог знать об этом. У Чурчаева же постоянно менялось видение. Он то хотел драться, то не хотел. Тут вопрос больше к Шовхалу. Профессионализм организации не в том, чтобы поставить людей на весы. Профессионализм заключается в том, чтобы сделать все возможное. Сделал ли Hardcore все возможное? Я не знаю. Для этого нужно знать всю полноту картины», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

На турнире HFC MMA 1 июля должен был пройти бой между Шовхалом Чурчаевым и Мухаммадом Хейбати. Однако в последний момент Шовхал не вышел на поединок.

Чурчаев провел 3 боя в ММА, во всех из которых одержал победы. В активе Хейбати 4 победы и 2 поражения.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-professionalizm-ligi-zaklyuchaetsya-v-tom-chtoby-sdelat-vse-dlya-spaseniya-boya-264096/
Камил Гаджиев
ММА
0
Читайте также
Российская конькобежка Голубева приняла решение выступать за Казахстан
Экоактивисты сорвали матч первого круга Уимблдона
Лукашенко заявил об отсутствии Пригожина на территории Белоруссии
Набиуллина назвала причины ослабления курса рубля
В бюджет РФ поступило более 17 млрд невыясненных доходов в 2022 году
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев: «У себя в селе настроил интернет, пожертвовал делами, чтобы посмотреть бой Чурчаева с Хейбати»