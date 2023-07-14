Гаджиев заявил, что AMC Fight Nights сделает предложение Вартаняну

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил о намерении сделать бой победителю Гран-при ACA Эдуарду Вартаняну.

«Я не думал о подписании Эдуарда Вартаняна, потому что полагал, что победа в Гран-при предполагает какие-то дальнейшие шаги в лиге ACA. В случае если у него контракта нет, я сделаю предложение Эдику, хочет ли он подраться с победителем пары Магомед Сулумов — Ахмед Алиев на площадке AMC Fight Nights. Напишу ему сразу, как закончится наш разговор. Думаю, что он мне ответит, что ждет предложения от UFC. В Bellator ему делать нечего. Там и так много наших. По логике на первом месте для Эдика должен быть UFC, поскольку это лучшая лига мира. Почти каждый боец в нее стремится. На втором месте лига ACA, где Вартанян сделал себе имя. Когда люди вкладывают в тебя деньги, силы и средства, ты должен отвечать взаимностью. Тем более, уверен, в ACA рублем его никогда не обижали. На третьем месте будут другие варианты, которых не так много. Один из них — Fight Nights, потому что у нас теплые отношения. Мы умеем давать бойцам эмоции в связи с участием в крутом бое. Встреча Вартаняна с Магомедом Сулумовым будет хорошим блокбастером», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Вартанян последний поединок провел против Артема Резникова в июне этого года в турнире ACA 159. В этом противостоянии техническим нокаутом в третьем раунде победу одержал Эдуард. На его счету 25 побед и 4 поражения.