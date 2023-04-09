Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 13:12

Гаджиев: «Перейра увлекся, почувствовал близость победы и ошибся»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу нигерийского бойца Исраэля Адесаньи в бою с бразильцем Алексом Перейрой.

«Исход боя меня не удивил, в моем понимании Адесанья был фаворитом. В прошлом поединке Исраэль выигрывал почти весь бой, просто тогда случилась досада в пятом раунде. Они оба хороши, просто Адесанье больше нужна была победа, и он повыше классом как боец ММА. В финальном эпизоде Перейра немного увлекся. Он почувствовал близость победы и ошибся», — приводит слова Гаджиева mma.metaratings.ru.

Адесанья нокаутировал Перейру во втором раунде на UFC 287. Бой состоялся 8 апреля в Майами, США.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-pereira-pochuvstvoval-blizost-pobedy-nad-adesanei-i-oshibsya-241905/
Алекс Перейра
Исраэль Адесанья
UFC
0
Читайте также
Распалась самая необычная пара России. Они не выступали на соревнованиях больше года
«Ак Барс» в овертайме победил «Авангард» в третьем матче полуфинала Кубка Гагарина
NYT сообщила об утечке в Сеть новых секретных документов США по Украине и Китаю
Летчик Су-27 одним боевым вылетом лишил националистов двух Ми-24 и одного Су-25
Президент Украины Зеленский назвал возвращение Крыма безальтернативным вариантом для мира
Участник набсовета Porsche предложил Путину план по выпуску авто «Волга»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Реакция бойцов UFC на завершение карьеры Хорхе Масвидаля