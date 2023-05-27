Гаджиев заявил, что ему жалко смотреть на Александра Емельяненко

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Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение об Александре Емельяненко, который накануне одержал победу над блогером Евгением Ершовым.
«Мне на него жалко смотреть уже давно. В Cыктывкаре, когда он дрался с Сантосом, честно, cмотрелcя плохо. Он сделал ему подсечку. Там были реальные дейcтвия c его cтороны, а cейчаc он проcто зарабатывает деньги, давай как есть. Это его выбор, он взроcлый парень. Я знаю Саню. Сейчас Бурчак занимается его менеджментом, он его отряхнул, в клетку завел, вывел. Ты думаешь, если Бурчак завтра не будет этим заниматься, Саня другого не найдет? Саня будет звонить, находить другого менеджера и снова драться. Люди рядом с ним эксплуатируют его, но в первую очередь драйвером всего этого является он сам. Я бы такому Емельяненко бой бы делать не стал, но я не обвиняю тех, кто делал. Это жанр. Выставка. Турнирчик ничего был, просто последний бой вот такой. Не хотите — не смотрите. Предложение к рынку есть — рынок реагирует», — приводит слова Гаджиева Sport24.
Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку во втором раунде. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.