Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 15:16

Гаджиев заявил, что ему жалко смотреть на Александра Емельяненко

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение об Александре Емельяненко, который накануне одержал победу над блогером Евгением Ершовым.

«Мне на него жалко смотреть уже давно. В Cыктывкаре, когда он дрался с Сантосом, честно, cмотрелcя плохо. Он сделал ему подсечку. Там были реальные дейcтвия c его cтороны, а cейчаc он проcто зарабатывает деньги, давай как есть. Это его выбор, он взроcлый парень. Я знаю Саню. Сейчас Бурчак занимается его менеджментом, он его отряхнул, в клетку завел, вывел. Ты думаешь, если Бурчак завтра не будет этим заниматься, Саня другого не найдет? Саня будет звонить, находить другого менеджера и снова драться. Люди рядом с ним эксплуатируют его, но в первую очередь драйвером всего этого является он сам. Я бы такому Емельяненко бой бы делать не стал, но я не обвиняю тех, кто делал. Это жанр. Выставка. Турнирчик ничего был, просто последний бой вот такой. Не хотите — не смотрите. Предложение к рынку есть — рынок реагирует», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку во втором раунде. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.

Источник: https://sport24.ru/mma/news-2023-05-27-gadzhiyev-mne-na-yemelyanenko-zhalko-smotret-uzhe-davno-ceychac-on-procto-zarabatyvayet-dengi
Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
ММА
0
Читайте также
Расклады на финиш РПЛ: кто фаворит в борьбе за серебро, у кого больше шансов избежать стыков
«Было жарко». Баскетболистка упала в обморок перед Байденом
МИД РФ обвинил США в затягивании конфликта на Украине
ВС РФ стянули дополнительные подразделения на артемовское направление
В США назвали абсурдной позицию Вашингтона по Артемовску
Три варианта развития Арктики предложили российские эксперты
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хрюнов заявил, что его удивил прием Александра Емельяненко