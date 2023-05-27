Гаджиев заявил, что ему жалко смотреть на Александра Емельяненко

Президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказал мнение об Александре Емельяненко, который накануне одержал победу над блогером Евгением Ершовым.

«Мне на него жалко смотреть уже давно. В Cыктывкаре, когда он дрался с Сантосом, честно, cмотрелcя плохо. Он сделал ему подсечку. Там были реальные дейcтвия c его cтороны, а cейчаc он проcто зарабатывает деньги, давай как есть. Это его выбор, он взроcлый парень. Я знаю Саню. Сейчас Бурчак занимается его менеджментом, он его отряхнул, в клетку завел, вывел. Ты думаешь, если Бурчак завтра не будет этим заниматься, Саня другого не найдет? Саня будет звонить, находить другого менеджера и снова драться. Люди рядом с ним эксплуатируют его, но в первую очередь драйвером всего этого является он сам. Я бы такому Емельяненко бой бы делать не стал, но я не обвиняю тех, кто делал. Это жанр. Выставка. Турнирчик ничего был, просто последний бой вот такой. Не хотите — не смотрите. Предложение к рынку есть — рынок реагирует», — приводит слова Гаджиева Sport24.

Емельяненко победил Ершова болевым приемом на руку во втором раунде. Бойцы возглавили турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который проходил 26 мая в Москве.