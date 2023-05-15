Гаджиев заявил, что хочет увидеть бой Штыркова и Минеева на площадке ФКР Про

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Ивана Штыркова над Петром Романкевичем по правилам кикбоксинга и выразил желание увидеть «Уральского Халка» в поединке с Владимиром Минеевым.

«Мне понравилось выступление Ивана Штыркова. И это мягко говоря. Я считал фаворитом Романкевича, хотя знал, что бой для него простым не будет. Петя — кикбоксер, Иван — нет. С другой стороны, Штырков проводил поединки по боксу. Значит, он прибавил в боксерской подготовке, а она является частью кика. Ногами же Ваня всегда бил. Ничего удивительного не произошло, но именно многих скептиков он удивил. Я не был удивлен. Я бы хотел увидеть поединок Штыркова и Минеева на площадке ФКР Про. Это профессиональный промоушен Федерации кикбоксинга России. Но пока это только рассуждения на тему, а не анонс боя. Многое будет зависеть от желания обоих. Вова был готов драться со Штырковым. Мне нужно задать вопрос Ване, готов ли он? Если да, получится очень шумная история», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Штырков победил Романкевича в главном событии RCC 15, который проходил 13 мая в Екатеринбурге. По итогам трех раундов судьи не смогли определить победителя, а в экстра-раунде сильнее оказался Штырков.