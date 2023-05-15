КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

15 мая, 18:10

Гаджиев заявил, что хочет увидеть бой Штыркова и Минеева на площадке ФКР Про

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Ивана Штыркова над Петром Романкевичем по правилам кикбоксинга и выразил желание увидеть «Уральского Халка» в поединке с Владимиром Минеевым.

«Мне понравилось выступление Ивана Штыркова. И это мягко говоря. Я считал фаворитом Романкевича, хотя знал, что бой для него простым не будет. Петя — кикбоксер, Иван — нет. С другой стороны, Штырков проводил поединки по боксу. Значит, он прибавил в боксерской подготовке, а она является частью кика. Ногами же Ваня всегда бил. Ничего удивительного не произошло, но именно многих скептиков он удивил. Я не был удивлен. Я бы хотел увидеть поединок Штыркова и Минеева на площадке ФКР Про. Это профессиональный промоушен Федерации кикбоксинга России. Но пока это только рассуждения на тему, а не анонс боя. Многое будет зависеть от желания обоих. Вова был готов драться со Штырковым. Мне нужно задать вопрос Ване, готов ли он? Если да, получится очень шумная история», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Штырков победил Романкевича в главном событии RCC 15, который проходил 13 мая в Екатеринбурге. По итогам трех раундов судьи не смогли определить победителя, а в экстра-раунде сильнее оказался Штырков.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-khochu-uvidet-boi-shtyrkova-i-mineeva-na-ploshadke-fkr-pro-251202/
Иван Штырков
Камил Гаджиев
Петр Романкевич
ММА
0
Читайте также
Королева недокрутов метит в конгресс США. Фигуристка Сара Хьюз стала политиком
Бабиков и Логинов отказались от централизованной подготовки
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Немков: «Пока у Олейника есть порох в пороховницах, надо выступать»

Хабилов: «Большое уважение Олейнику, что в таком возрасте показывает хорошие бои»