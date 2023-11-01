Камил Гаджиев: «Исмаилову предлагали очень солидную сумму, чтобы он проиграл Минееву»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, что перед реваншем Магомеда Исмаилова (18-3) и действующего чемпиона AMC Fight Nights в среднем весе Владимира Минеева (16-1) Исмаилову предлагали проиграть Минееву за большую сумму.

«Знаю, что Исмаилову предлагали очень солидную сумму, чтобы он проиграл Минееву, – сказал Гаджиев на пресс-конференции. – Мага отказался. Я узнал об этом от человека, который в приятельских отношениях с тем, кто предлагал Маге. Мага сказал, чтобы к нему с такими вопросами не подходили.

Не знаю деталей. У меня есть товарищ, который знает человека, который профессионально занимается ставками. Он подошел к Маге и предложил какую-то сумму. По-моему, это касалось второго боя. Мага сразу отрезал и сказал, чтобы от него отошли».

Исмаилов проиграл Минееву в реванше на турнире AMC Fight Nights 105, который состоялся 16 октября 2021 года. Минеев нокаутировал Исмаилова в третьем раунде, хотя проиграл первые два раунда.