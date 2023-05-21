Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Единоборства
Новости
ММА
Дзюдо
Тхэквондо
Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:48

Гаджиев заявил, что он не был обижен на Сульянова

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев отреагировал на слова основателя Hardcore Fighting Championship Анатолия Сульянова, который заявил, что готов принести извинения функционеру.

«У Сульянова, конечно, нет никаких причин приносить извинения. Мне кажется, что кто-то неправильно интерпретировал мои слова. На видео, где я говорил о турнире, я не выглядел человеком, который на что-то обиделся и хочет извинений. Нет. Мне кажется, мы ко всей ситуации отнеслись с юмором. Он на пресс-конференции сказал, что я смотрю все бои Hardcore и AMC Fight Nights. Глава лиги должен плюс-минус рассуждать именно так. Я с юмором парировал, что те люди, которые выступают в Hardcore, не то чтобы мне не интересны, ничего нового в их исполнении я не увижу. Так оно и есть. Я «снял» информацию по результатам, потому что Куат Хамитов, Фернандо Родригес, Муратбек Касымбай прошли определенный путь с нами и продолжают идти. Конечно, очень интересно, как они выступили. Но смотреть... У меня на это нет времени», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

19 мая Муратбек Касымбай единогласным решением судей победил Аловсета Мамиева на турнире Hardcore MMA в Казахстане. В другом поединке вечера Хадис Ибрагимов нокаутировал Фернандо Родригеса.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-takogo-dazhe-blizko-net-chtoby-ya-byl-obizhen-na-sulyanova-252852/
Камил Гаджиев
ММА
0
Читайте также
Костомарова могут выписать в конце мая? Роман все еще в реанимации, но хочет домой
Фигуристы Косторная и Куница помолвлены и планируют свадьбу
Минобороны РФ сообщило об освобождении Артемовска российскими силами
Появились кадры с места гибели подростков у станции Щербинка в Новой Москве
Сотрудники СБУ до смерти избили российского военнопленного на допросе
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Полина Емельяненко: свадьба в СИЗО, подарки Кадырова
Мендес: спарринг Ислама и Хабиба / Побьет ли Махачев Чимаева?
«Ты с такими еще не встречался...» / Макгрегор против Цзю?
Федор Емельяненко: откровенно про брата, уход из RTT, причину поражений, Харитонова, бой с Кро Копом
Дом клана Нурмагомедовых / Экскурсия от Шамиля Завурова
Вадим Немков — про UFC, Bellator, Федора, Рамбла, Ромеро
Валентина Шевченко — про Андраде, слезы и новую форму UFC
История легендарного клуба Red Devil
Валентина Шевченко: жизнь в джунглях, оружие, Нуньес, Макгрегор, Хабиб / Большое интервью
Кокляев и Тарасов чуть не подрались. Дацик верит в помощь Перуна
Хабиб: сильная речь в отеле после боя с Гэтжи и разговор с тренером Хавьером
Волк Хан — о поступке Хабиба: реакция на решение Нурмагомедова завершить карьеру после UFC 254
«Хабиб — величайший боец всех времен». Дана Уайт после UFC 254
Махачкала празднует победу Хабиба. Весь город на улицах
«Хабиб выбрал лучшее время». Шлеменко — об уходе Нурмагомедова из ММА
«Он не вернется». Реакция Камила Гаджиева на решение Хабиба
Прощальная речь Хабиба. Орел уходит
«Стал качком». Александр Волков — о победе над Харрисом на UFC 254
Анкалаев — о победе над Куцелабой: «Он признал поражение»
Шавкат Рахмонов после боя в UFC: «Готов биться с Серроне хоть сейчас!»
Хабиб бьет жестче? Боксеры — об ударке Нурмагомедова и Гэтжи
Хабиб — король поздних раундов. Он зверствует там, где остальные выживают
Хабиб vs Гэтжи: прогнозы топовых российских бойцов перед UFC 254
Хабиб vs Гэтжи: финальная битва взглядов и взвешивание с полотенцем
Как Гэтжи победить Хабиба? Разбор Шлеменко
Лучшие моменты пресс-конференции Хабиба и Гэтжи
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Махно считает, что бой с Макгрегором принесет Махачеву огромную популярность

Гаджиев назвал Касымбая и Хейбати средними бойцами