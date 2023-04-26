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Сегодня, 18:29

Гаджиев заявил, что только сумасшедший может дать прогноз на бой Ивана Емельяненко

Алина Савинова
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем поединке между Иваном Емельяненко и Алексеем Леденевым.

«Этот поединок интересен зрителю, потому что есть фамилия Емельяненко. Она всегда вызывает определенный ажиотаж. Что касается оппозиции, Алексей Леденев — титулованный дзюдоист, который в последнее время начал развиваться в боях смешанного стиля. Сейчас адекватный прогноз на этот бой может сделать только сумасшедший. Мы все не понимаем, что из себя представляет Ваня. Если он находится в постоянном тренинге, я бы считал его фаворитом в силу того, что его стаж занятий боевыми видами спорта больше, чем у Леденева, а Леха делает только первые шаги. Но мы не знаем, что из себя представляет Иван, поэтому прогнозов делать не буду. Мне интересен этот бой. С удовольствием посмотрю», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Поединок между Емельяненко и Леденевым пройдет 26 мая в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-tolko-sumasshedshii-mozhet-dat-prognoz-na-boi-ivana-emelyanenko-246390/
Гаджи Гаджиев
Иван Емельяненко
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