Гаджиев заявил, что только сумасшедший может дать прогноз на бой Ивана Емельяненко

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев поделился мнением о предстоящем поединке между Иваном Емельяненко и Алексеем Леденевым.

«Этот поединок интересен зрителю, потому что есть фамилия Емельяненко. Она всегда вызывает определенный ажиотаж. Что касается оппозиции, Алексей Леденев — титулованный дзюдоист, который в последнее время начал развиваться в боях смешанного стиля. Сейчас адекватный прогноз на этот бой может сделать только сумасшедший. Мы все не понимаем, что из себя представляет Ваня. Если он находится в постоянном тренинге, я бы считал его фаворитом в силу того, что его стаж занятий боевыми видами спорта больше, чем у Леденева, а Леха делает только первые шаги. Но мы не знаем, что из себя представляет Иван, поэтому прогнозов делать не буду. Мне интересен этот бой. С удовольствием посмотрю», — цитирует Гаджиева Metaratings.ru.

Поединок между Емельяненко и Леденевым пройдет 26 мая в Москве в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».