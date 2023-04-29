Галиев заявил, что начинал драться в прокуренных кафе и ресторанах

Российский боец лиги АСА, выступающий в легком весе, Венер Галиев рассказал о своем участии в полуподпольных боях в начале карьеры в 2000 году.

«Начинал я еще в панкратионе. Так тогда назывались «бои без правил». Первый раунд был десять минут, а второй — пять. Можно было драться без перчаток. Дебют мой прошел еще официально в цирке, а бывало, что дрались в кафешках и ресторанах. Там накурено, ты дерешься и весь в дыму. Дышать тяжело. Даже вспоминать не особо приятно. Такой спортивной атмосферы не было. Там сидят люди, пьют и курят, а ты там как скоморох. Тогда это казалось нормальным, но сейчас я понимаю, что в таком заведении не стал бы выступать. На спортивной арене намного приятнее драться. Но раньше мы другого не знали и воспринимали нормально, поэтому не удивлялись», — приводит слова Галиева MMA.Metaratings.ru.

47-летний Венер Галиев выступает в MMA с 2000 года. Его официальный рекорд включает 49 боев, 35 из которых он выиграл, но бои с его участием с 2000 по 2004 год не вошли в официальную статистику.